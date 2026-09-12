الإمارات تدعو مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح في السودان

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها.

وقالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبر بيان: "تحيط دولة الإمارات علماً بقرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد، ويتعين على المجلس استغلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن تدابير ذات مغزى تستجيب لواقع الصراع وتسهم في إنهائه".

وأضاف البيان: "تحث دولة الإمارات مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تزودها".

وأوضح أن "من شأن مثل هذا الإجراء أن يساعد في الحد من تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة، وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع".

وأشار البيان إلى أن السودان يعاني واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً في العالم، مؤكداً الحاجة لتحرك دولي عاجل لإجبار طرفي القتال والميليشيات التابعة لهما على إنهاء الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ومن دون عوائق".

وجددت دولة الإمارات التزامها "بالعمل بشكل وثيق مع شركائها في المجموعة الرباعية، ودعم جهود المجموعة الخماسية وغيرها من الشركاء الدوليين والإقليميين، لدعم حل سياسي ينهي هذه الحرب الأهلية".

وأكدت البعثة أنه لا حل عسكري للصراع في السودان، مضيفة أن المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم هو انتقال مستقل بقيادة مدنية، بعيدًا عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة".