مكتوم بن محمد: والدي وقدوتي ومدرستي الأولى.. نعدك أن تبقى الإمارات ودبي وجهة العالم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية مواصلة العمل لخدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته وتعزيز مكانة الإمارات ودبي عالميا.

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : "والدي وقدوتي ومدرستي الأولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

نعدك أن نكون دائماً سنداً للبلاد، حافظين لأرضها وتطوّرها واستدامة ثرواتها، ومحركين لاقتصادها، ومحافظين على خيراتها، وأن يبقى الوطن نصب أعيننا في كل قرار واختيار، وأن تبقى الإمارات ودبي وجهة العالم وعاصمة الرخاء وقِبلة الحالمين والمبدعين. ودمت لنا أباً محبّاً وقائداًً عظيماً، وزعيماً ملهماً ومعلّماً للحياة. ابنكم المحب مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم".