قرقاش: اللجان الإلكترونية تشوّه المشهد أمام صاحب القرار

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن ما يُعرف باللجان الإلكترونية قد يشوّه المشهد أمام صاحب القرار، وأحياناً يدفع نحو سياسات تضر أكثر مما تنفع.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "مع أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها، فإنها ليست بديلاً عن السياسات الناجحة والمؤثرة، ولا عن المؤشرات الموضوعية التي تقيس نتائجها. بل إن ما يُعرف باللجان الإلكترونية قد يشوّه المشهد أمام صاحب القرار، وأحياناً يدفع نحو سياسات تضر أكثر مما تنفع".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "وفي المحصلة، لا بديل في عالم السياسة عن التقييم الواقعي، بما يتطلبه من حكمة ورويّة وحسن تدبير".