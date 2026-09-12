بعثة تمكين قادة المستقبل تختتم تجربتها الميدانية في العريش ضمن عملية "الفارس الشهم 3"

اختتمت بعثة برنامج تمكين قادة المستقبل برنامجها في مدينة العريش المصرية، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، بعد تجربة ميدانية متكاملة أتاحت لأعضاء البعثة الاطلاع عن قرب على جهود دولة الإمارات في دعم الأشقاء الفلسطينيين، والتعرف على منظومة العمل الإغاثي والطبي واللوجستي التي تنفذها العملية.

تضمن البرنامج زيارة المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، حيث اطلع أعضاء البعثة على مراحل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتعبئتها، وشاركوا ميدانيا في تجهيز شاحنات المساعدات الإنسانية تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح.

كما زارت البعثة المستشفى الإماراتي العائم، واطلعت على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى والمرضى الفلسطينيين، والجهود التي تبذلها الكوادر الطبية ضمن عملية "الفارس الشهم 3".

وشارك أعضاء البعثة في عدد من الأنشطة الإنسانية والمجتمعية، من بينها توزيع الوجبات الغذائية وافتتاح مكتبة بالمستشفى لخدمة المرضى خلال فترة تلقيهم العلاج.

وشمل البرنامج زيارة محطات تحلية المياه الإماراتية، حيث اطلع أعضاء البعثة على آلية عملها وسير عملياتها، ودورها في توفير المياه ودعم الاحتياجات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي ختام البرنامج، توجه أعضاء البعثة إلى معبر رفح، حيث اطلعوا عن قرب على الإجراءات المتبعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد مشاركتهم في تجهيز وتعبئة الشاحنات في المركز اللوجستي بالعريش.

ويهدف برنامج تمكين قادة المستقبل إلى تعزيز خبرات المشاركين في مجال العمل الإنساني، وترسيخ قيم المسؤولية والعطاء والعمل الميداني لديهم، من خلال إتاحة الفرصة لهم لمعايشة مختلف مراحل منظومة العمل الإنساني والجهود التي تنفذها عملية "الفارس الشهم 3" دعما للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.