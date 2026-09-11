"منتدى الأفلام" يجمع نخبة من نجوم وصنّاع السينما والدراما والموسيقى العربية والعالمية

حت مظلة "قمة الإعلام العربي 2026"، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، ينظّم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، "منتدى الأفلام"، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم وصنّاع السينما والدراما والموسيقى، إلى جانب مخرجين ومنتجين وخبراء وقادة مؤسسات إبداعية من المنطقة والعالم.

ويشكّل المنتدى منصة استراتيجية ضمن القمة، تجسّد رؤية دبي لتطوير قطاع الأفلام والصناعات الإبداعية، وتجمع المواهب والخبرات وصنّاع القرار لاستشراف التحولات المتسارعة التي تعيد رسم مستقبل صناعة المحتوى المرئي والمسموع، وترسّخ حضور دبي وجهةً عالمية للإنتاج الإبداعي وجاذبة للمواهب والاستثمارات.

وقال سامر المرزوقي، مدير إدارة الأفلام والإنتاج في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: "يجمع منتدى الأفلام صنّاع السينما والدراما والموسيقى في لحظة تُعاد فيها كتابة قواعد الإنتاج والتوزيع مع صعود المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي. ودبي اليوم لا تكتفي باستضافة هذه الصناعة، بل تبني بيئة إنتاج متكاملة تربط المواهب والقصص العربية بالأسواق العالمية، وتمنح صنّاع المحتوى الشراكات والأدوات التي تنقل أعمالهم من فكرة محلية إلى حضور دولي".

جلسات متنوّعة

ويتناول المنتدى عبر جلساته تحوّلات صناعة السينما والدراما العربية، وآفاق الإنتاج المشترك وانتقال الأعمال إلى المنصات الرقمية، والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، إلى جانب أثر الموسيقى والدراما في تشكيل الهوية الثقافية ونقل القصص العربية إلى جمهور عالمي أوسع.

وتجمع جلسة "نجوم صنعوا ذاكرة الخليج" الفنانين سميرة أحمد وداوود حسين ومحمد المنصور لاستعادة محطات فارقة في مسيرة الدراما الخليجية وأثرها الممتد في وجدان أجيال متعاقبة.

وفي جلسة "قصة محلية، صدى عالمي" يناقش المخرج الإماراتي محمد سعيد حارب والمنتجة رولا ناصر ومحمد قبلاوي، المدير العام لمهرجان مالمو للسينما العربية، كيفية عبور القصص المحلية حدودها الجغرافية والثقافية عبر منصات البث والمهرجانات الدولية للوصول إلى جمهور عالمي.

وتعرض وكالة الأنباء الفرنسية «AFP» في جلسة عرض خاصة، فيلمها الوثائقي المتأهل للأوسكار «من داخل غزة»، الذي يوثّق تجربة صحافييها ومصوّريها في القطاع وسط المخاطر وانقطاع الاتصالات والكلفة الإنسانية لنقل الحدث إلى العالم.

وفي جلسة "قصة رائدة الإخراج الإماراتي د. حصة لوتاه" تستعرض د. حصة لوتاه، إحدى رائدات الإعلام والإخراج التلفزيوني في الإمارات، محطات من مسيرتها وإسهامها في تطور المشهد الإعلامي المحلي.

وفي جلسة "السينما الخليجية التي نريد أن نراها" ، يطرح السيناريست محمد حسين أحمد والسيناريست أحمد العرشي رؤيتهما لاتجاهات السينما الخليجية ومستقبلها.

وتجمع جلسة "نساء يصنعن مشهد الدراما العربية" النجمة السورية كاريس بشار والنجمة المصرية دينا الشربيني والممثلة كارمن بصيبص لمناقشة الدور المتنامي للمرأة أمام الكاميرا وخلفها في الدراما العربية.

وتشارك النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في جلسة حوارية تتناول الدور المتنامي للدراما بوصفها إحدى أبرز أدوات القوة الناعمة، وقدرتها على بناء الجسور الثقافية وتشكيل صورة المجتمعات والتأثير في جمهور واسع.

وفي جلسة "من السينما إلى المنصات الرقمية" يناقش الممثل السوري عابد فهد والنجمة المصرية نيللي كريم والمنتج اللبناني صادق الصبّاح، رئيس مجلس إدارة «الصبّاح إخوان»، الكيفية التي أعادت بها المنصات الرقمية تشكيل الإنتاج والتوزيع والمشاهدة، بعدما لم تعد الشاشة التقليدية المسار الوحيد لوصول العمل إلى جمهوره.

الموسيقى والذاكرة

وفي جلسة "أغانٍ خليجية شكّلت ذاكرة جيل كامل"، يستعيد الملحن فايز السعيد والشاعر علي الخوار والمخرج سهيل العبدول محطات الأغنية الخليجية وتطورها من الكلمة واللحن إلى الصورة والإخراج.

وخلال جلسة "مستقبل الإنتاج الموسيقي في الأسواق العربية" تناقش رشا المبارك، رئيسة مجلس إدارة «Music Nation»، وستيوارت بولارد، الشريك المؤسس والسفير لاستوديوهات «Palm 9» في دبي، التحولات التي يشهدها القطاع والفرص التي تتيحها التقنيات الجديدة والشراكات الدولية أمام المواهب العربية.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل الدراما

وفي جلسة "الذكاء الاصطناعي في المحتوى.. فرصة أم تهديد؟" تستشرف آية الأتاسي المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمنصة "كنز" أثر الذكاء الاصطناعي في الكتابة والإخراج والإنتاج، وما يطرحه من فرص إبداعية وقضايا مهنية وأخلاقية.

وتجمع جلسة "عصر جديد في صناعة الدراما العربية" أحمد العوضي ويارا السكري لمناقشة تغيّر اهتمامات الجمهور وتطور مفهوم النجومية ومستقبل الدراما العربية في ظل اتساع منصات العرض.

ويعكس «منتدى الأفلام» حرص «قمة الإعلام العربي 2026» على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة السينما والمحتوى المرئي عالمياً، بما يعزز حضور المنطقة العربية على خريطة الصناعات الإبداعية العالمية.