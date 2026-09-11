حاكم الشارقة يؤدي صلاة الجنازة على جثمان محمد بن سالم بن سلطان القاسمي





أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عقب صلاة عصر اليوم الجمعة صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، وذلك في مسجد الملك فيصل بالشارقة.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

كما أدى الصلاة على الفقيد كل من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سالم القاسمي، والشيخ عبدالرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي، والشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية وأنجال الفقيد وعموم عائلة القواسم الكرام وجمع من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد وجمع من المصلين.