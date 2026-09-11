ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، المغفور له الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، شقيق سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالرحمن بن سالم بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية اليوم الجمعة.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن سالم بن سلطان القاسمي، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، 29 ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق 11 سبتمبر 2026 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بصادق العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيد وعموم آل القواسم الكرام، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".