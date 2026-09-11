أنور قرقاش في ذكرى 11 سبتمبر: مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية إنسانية مشتركة





أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية إنسانية مشتركة.

وقال معاليه في حسابه على منصة "إكس" : "في الذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر 2001 الإرهابية، نستذكر آلاف الضحايا الأبرياء ونستحضر معاناة أسرهم وأحبائهم التي لا تمحوها السنوات. ويبقى الفكر التكفيري والتحريض على الكراهية والعنف وبالا على منطقتنا والعالم وتبقى مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية إنسانية مشتركة، حفاظاً على أمن مجتمعاتنا وحق أجيالنا في العيش بسلام. الإرهاب لا دين له ولا وطن.