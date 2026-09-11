Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

أنور قرقاش في ذكرى 11 سبتمبر: مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية إنسانية مشتركة

البيان's profile picture
البيان


أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية إنسانية مشتركة.

وقال معاليه في حسابه على منصة "إكس" : "في الذكرى 20 لهجمات 11 من سبتمبر 2001 الإرهابية، نستذكر آلاف الضحايا الأبرياء ونستحضر معاناة أسرهم وأحبائهم التي لا تمحوها السنوات. ويبقى الفكر التكفيري والتحريض على الكراهية والعنف وبالا على منطقتنا والعالم وتبقى مواجهة التطرف والإرهاب مسؤولية إنسانية مشتركة، حفاظاً على أمن مجتمعاتنا وحق أجيالنا في العيش بسلام. الإرهاب لا دين له ولا وطن.