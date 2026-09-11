أنور قرقاش يستعرض الآفاق الجيوسياسية لمنطقة الخليج في ضوء التحولات الإقليمية والدولية الراهنة خلال قمة الإعلام العربي

يشارك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، في فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من قمة الإعلام العربي، والتي ستُعقد أعمالها برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم نادي دبي للصحافة.

وسيستعرض معاليه، خلال جلسة رئيسية لمنتدى الإعلام العربي ضمن القمة، أهم المستجدات المتعلقة بالمشهد الجيوسياسي لمنطقة الخليج في ضوء التحولات الإقليمية والدولية الراهنة، وانعكاساتها على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها.

وأعربت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن ترحيبها بمشاركة معالي الدكتور أنور قرقاش والتي وصفتها بأنها إضافة نوعية إلى أجندة القمة، لما يحمله معاليه من خبرة واسعة في الشؤون الإقليمية والدولية، ورؤية متعمقة ونظرة تحليلية شاملة للتحولات التي تشهدها منطقة الخليج وعلاقتها بما يحيطها من متغيرات إقليمية وعالمية متسارعة، مؤكدة معاليها أن هذا الحوار المهم يثري نقاشات القمة حول أهم الموضوعات المؤثرة في حاضر ومستقبل المنطقة.

وتأتي مشاركة معالي الدكتور قرقاش في وقت تمر فيه منطقة الخليج بمنعطف تاريخي يحمل العديد من التحديات التي فرضت نفسها على مائدة النقاش ضمن حوار يتناول تأثيرات الأوضاع الراهنة على مستقبل دول المنطقة ومحيطيها الإقليمي والعالمي، ودور الإعلام في قراءة المتغيرات الإقليمية والدولية وتفسير تداعياتها، بما يخدم في تعزيز قدرة المجتمعات العربية على تكوين صورة واضحة لأبعاد وتبعات التحولات الجيوسياسية الجارية.

وتُعد الدورة الرابعة والعشرين لقمة الإعلام العربي هي الأكبر في تاريخها، إذ تستضيف أكثر من 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وتشمل ذلك ضمن أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية ستضم أكثر من 400 متحدث من قيادات أهم وأبرز المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية، ورموز العمل الإعلامي العربي وصنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من 23 دولة، في حين من المتوقع أن يحضر القمة نحو 10 آلاف من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من دولة الإمارات ومختلف أنحاء المنطقة

وتضم القمة تحت مظلتها ثمانية منتديات تشمل: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي الذي يعقد للمرة الأولى ضمن القمة، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، ومنتدى الأفلام، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، إلى جانب منتديات وفعاليات تقام بالشراكة مع مؤسسات إعلامية عالمية، فضلاً عن جلسات تدريب وورش عمل متخصصة بالتعاون مع أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم.