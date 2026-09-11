رئيس الدولة يشهد جانباً من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي - الألماني في ميونيخ

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في إطار "زيارة دولة" التي يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، جانباً من فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي - الألماني، الذي عقد اليوم في مدينة ميونيخ، بمشاركة عدد من قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال لقائه عدداً من قادة الأعمال الإماراتيين والألمان المشاركين في المنتدى، أهمية دور القطاع الخاص في البلدين في مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الإماراتية - الألمانية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكات القائمة وتوسيع نطاقها، بما يدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

واطلع سموه على أبرز محاور المنتدى وجلساته، التي تناولت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وألمانيا، لاسيما في مجالات الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، إلى جانب بحث فرص تطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتحويلها إلى شراكات ومشاريع نوعية ومستدامة.

وكان المنتدى قد شهد توقيع 30 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة حوالي 9.66 مليار يورو في قطاعات ذات أولوية تشمل تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والنفط والغاز، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ والطيران، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والزراعة والأمن الغذائي، والسلع الاستهلاكية.

وأكد المشاركون في المنتدى على أهمية مواصلة توسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات والمشاريع المشتركة، في ضوء ما تشهده العلاقات الإماراتية - الألمانية من تطور متواصل في مختلف المجالات.

ويمثل المنتدى منصة تجمع مجتمعَي الأعمال في البلدين، وتتيح استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، وبحث سبل تحويلها إلى شراكات ومشاريع مستدامة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم التطلعات التنموية المستقبلية للبلدين.

شهد فعاليات المنتدى عدد من أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والألمان .