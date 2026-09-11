"الوطني للأرصاد": «النينيو» تأثيرها المباشر في المحيط الهادئ وتوقعات بارتفاع معدلات الأمطار بالدولة

في إطار الحرص على سلامة وطمأنينة كافة المواطنين والمقيمين، يود المركز الوطني للأرصاد الإيضاح بشأن ما تم تداوله مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع مصورة تحذر من تأثيرات حادة لظاهرة "النينيو" وما يتصل بها من توقعات بفيضانات أو أمطار غير اعتيادية.

إن النينيو ظاهرة مناخية طبيعية يتركز تأثيرها المباشر في المحيط الهادئ، بينما يظل تأثيرها غير مباشر على الدولة.

إذ تتأثر بعض مناطق العالم بالجفاف، بينما تشهد مناطق أخرى أمطاراً فوق المعدل، وتعد الدولة من المناطق المتوقع أن ترتفع فيها معدلات الأمطار.

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم قوة ظاهرة النينيو هذا العام، فإنها تعتبر مؤشراً على هطول أمطار الخير، وقد تصاحبها أحياناً أمطار غزيرة متى توفرت الظروف الجوية المناسبة على الدولة.

نطئمن الجميع بأن الأوضاع الجوية مستقرة وتحت المتابعة الدقيقة، ويؤكد المركز أنه يتابع أنماط الطقس الإقليمية والعالمية والأوضاع الجوية على مدار الساعة، وأن أي حالة جوية مؤثرة سيعلن عنها مسبقاً عبر قنواته الرسمية، مع إصدار التقارير والتحذيرات اللازمة قبل وقت كاف. كما يهيب المركز بالجمهور ووسائل الإعلام تحري الدقة، وعدم تداول الشائعات أو إعادة نشرها، والاعتماد حصراً على المصادر الرسمية.