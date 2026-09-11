الإمارات: نحرص على تطوير علاقاتنا مع جميع الدول

أكدت الإمارات في ضوء قرار الجزائر الشقيقة قطع علاقاتها مع دولة الإمارات تقديرها لعلاقاتها مع جميع الدول، وحرصها الدائم على تطويرها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التفاهم والتعاون والازدهار.

وتتطلع دولة الإمارات إلى أن يكون هذا القرار مؤقتاً، بما يحفظ الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

كما تؤكد وزارة الخارجية تقدير الإمارات للشعب الجزائري الشقيق، واعتزازها بالروابط التي تجمع الشعبين، لا سيما أبناء الجالية الجزائرية المقيمة على أرض الدولة والزائرين، وحرصها على استمرار هذه الروابط والمصالح المشتركة وتعزيزها.

إلى ذلك، قال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن العلاقات الدبلوماسية تدار بالعقل، والتواصل، ووضوح المصالح، لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فك الشفرات، ولا يمكن أن تكون رهينة احتقان داخلي، أو عجز عن شرح المصالح، وتحديد الأولويات.

وأضاف معاليه عبر منصة «إكس» أن «الغموض ليس سياسة، والضجيج لا يعوّض غياب الرؤية، والدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف، وحسن إدارة المصالح والاختلافات. وما عدا ذلك ليس سوى تعبير عن قصور في الرؤية والإدارة».