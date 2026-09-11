انطلاق النسخة 12 من برنامج «اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر» في دبي

انطلقت في دبي فعاليات الدورة الثانية عشرة من برنامج اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة 61 منتسباً ومنتسبة، يمثلون تسع دول خليجية وعربية.

وشهد افتتاح الدفعة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وكيل وزارة العدل، واللواء سيف بن عابد مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، والقاضي الدكتورة ابتسام البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، والدكتور مهند فايز دويكات المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والعميد فيصل الخميري مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العميد سعيد الهلي، وعدد من الضباط والمنتسبين إلى البرنامج.

ورحب القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي بالحضور، مؤكداً أن استمرار البرنامج لأكثر من 10 أعوام يُجسد التزام دولة الإمارات بتطوير القدرات والخبرات المتخصصة الوطنية والدولية، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الدول، بما يواكب المستجدات والتحديات المرتبطة بهذه الجريمة.

وأكد القاضي البلوشي أن برنامج اختصاصي مكافحة الاتجار بالبشر، يعد برنامجاً متكاملاً، يُعنى بإعداد كوادر وخبراء متخصصين، بما يمكنهم من دعم جهود دولهم في مواجهة هذه الجريمة، مُشيراً إلى أن البرنامج يُشكل نواة لإعداد شبكة من المتخصصين الوطنيين، الذين يشاركون اليوم في مختلف جهات المنظومة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة هذه الجريمة، ويعملون ضمن فرق التحقيق المتخصصة في النيابة العامة، والدوائر القضائية المختصة بنظر قضايا الاتجار بالبشر.

إلى جانب مساهمة الكوادر التي تلقت التدريب ضمن البرنامج في بناء شبكة من الخبراء الوطنيين، الذين لهم دور فاعل في دعم منظومة الإحالة الذكية لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، بما أتاح نقل الخبرات والمعارف بين الفرق المتخصصة العاملة في المنظومة.

من جانبه، أكد اللواء سيف بن عابد، أن استمرار برنامج اختصاصي مكافحة جرائم الاتجار بالبشر ووصوله إلى دورته الثانية عشرة، يعكس نهجاً مؤسسياً راسخاً في بناء وتأهيل الكفاءات المتخصصة القادرة على التعامل بكفاءة واحترافية مع هذا النوع من الجرائم، ومواكبة المتغيرات والتحديات المرتبطة بها على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره، أكد الدكتور مهند فايز دويكات، فخره واعتزازه بالشراكة الممتدة طوال 12 عاماً من مسيرة البرنامج، والتي استندت إلى توافق الرؤى، وتكامل الجهود، وتبادل الخبرات.

وأكد العميد فيصل الخميري، أن برنامج اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، يمثل أحد البرامج التخصصية المهمة في إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.