محمد بن زايد: بحثت مع المستشار الألماني العلاقات التاريخية بين الإمارات وألمانيا

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومعالي فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وألمانيا وسبل تعزيزهما خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والثقافة والتعليم بما يعزز الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها سموه إلى ألمانيا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في حسابه على منصة " إكس": "التقيت اليوم في برلين معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث بحثنا العلاقات التاريخية بين بلدينا والعمل المشترك لتطويرها خاصة في مجالات الاقتصاد والابتكار والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والثقافة والتعليم، بما يحقق أهداف الشراكة الإستراتيجية بين بلدينا ويخدم تطلعات شعبينا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً. كما تبادلنا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية العمل من أجل ترسيخ أسباب السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط والعالم".