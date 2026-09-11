سلطان بن أحمد يشهد انطلاق فعاليات ملتقى الشارقة القانوني

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، صباح أمس، انطلاق فعاليات ملتقى الشارقة القانوني 2026، الذي تنظمه الدائرة القانونية لحكومة الشارقة بالتعاون مع مجلس القضاء، وذلك في قاعة الرازي بجامعة الشارقة.

وألقت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزير دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، الكلمة الرئيسة للملتقى، قدمت فيها الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على رعايته الكريمة للملتقى الذي يناقش موضوعاً يمسُّ حاضر المجتمع ومستقبله ويجمع بين ركيزتين أساسيتين في بناء المجتمعات: الأسرة التي تنشئ الإنسان، والتشريع الذي يصون حقوقه وينظم علاقاته.

واستعرضت الحمادي منظومة التشريعات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية وتحديثاتها.

وتفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بتكريم رعاة الملتقى والمشاركين مثمناً سموه جهودهم في إنجاح الملتقى وفعالياته.

إلى ذلك واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوسيع نطاق مبادرة توثيق الأرحام والأنساب، ليشمل جميع أسر المجتمع وعائلاته، أطلق سمو الشيخ سلطان بن أحمد صباح أمس، تطبيق «صلة» وهو منصة رقمية متكاملة تهدف إلى توثيق الروابط العائلية والحفاظ على تاريخ الأسرة بطريقة حديثة وسهلة الاستخدام.