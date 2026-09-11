85 % زيادة في طلبات الترشح لـ«الإمارات للريادة في سوق العمل»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استقبال أكثر من 33 ألف طلب ترشح للمشاركة في الدورة الرابعة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل» من الشركات والأفراد، بزيادة تقدر بنحو 85 % مقارنة بعدد طلبات الترشح للجائزة في دورتها الثالثة العام الماضي، والتي تجاوزت 18 ألف طلب.

ويعكس الإقبال المتزايد على المشاركة أثر التحديثات المستمرة التي شهدتها على فروع الجائزة وشمولها كافة نماذج الأعمال، وقدرتها على تغطية قطاعات الأعمال العصرية ومحاور اقتصاد المستقبل، كما يؤكد هذا الإقبال المكانة التي رسختها الجائزة بوصفها المنصة الوطنية الأولى من نوعها في الدولة لتكريم الممارسات الرائدة في سوق العمل، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار والامتثال بين شركات القطاع الخاص والأفراد، لا سيما في ظل الأهمية الخاصة التي تحظى بها الجائزة والتي تنظم سنوياً برعاية مستدامة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

كما يؤكد النمو في أعداد طلبات الترشح تنامي ثقة مجتمع الأعمال والقوى العاملة بالجائزة.