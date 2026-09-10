رئيس الدولة يلتقي عمدة برلين في إطار "زيارة دولة" إلى ألمانيا

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي كاي فيغنر عمدة مدينة برلين، وذلك في إطار "زيارة دولة" التي يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وبحث سموه ومعالي كاي فيغنر ــ خلال اللقاء الذي جرى في مقر عمدة برلين ــ علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالات البيئية والبنية التحتية وبناء المدن الذكية وتطويرها، إضافة إلى تعزيز النمو الأخضر وتحقيق جودة الحياة والتنمية المستدامة.

كما تبادل سموه والمسؤول الألماني الأحاديث حول فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف مدن الدولة ومدينة برلين بما يخدم القضايا التنموية للبلدين ومبادراتهما الهادفة إلى تحقيق مدن مستدامة ومزدهرة.

ووقع سموه على "السجل الذهبي" وهو السجل الرسمي الخاص بكبار زوار مدينة برلين من قادة الدول والحكومات وكبار الشخصيات.

حضر اللقاء عدد من أعضاء الوفد المرافق لسموه الذي يضم كلاً من معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية.