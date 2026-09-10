عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية الألماني.. ويبحثان تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في العاصمة الألمانية "برلين"، معالي يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتناول اللقاء أهمية زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وما تمثله من محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية، ودورها في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ودفع آفاق التعاون المشترك نحو مزيد من النمو والازدهار في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان سبل الارتقاء بمسارات التعاون الثنائي، وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لشعبيهما.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، قوة ومتانة العلاقات الإماراتية الألمانية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مشيراً سموه إلى الحرص المتبادل على مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، وترسيخ شراكة إستراتيجية مثمرة وبناءة، تدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

واستعرض سموه ومعالي يوهان فاديفول، خلال اللقاء، مجمل التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحثا سبل تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إرساء دعائم السلام والاستقرار المستدام، وتسوية الأزمات بالوسائل الدبلوماسية، وصون السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة.