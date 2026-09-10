وضع حجر الأساس لمشروع "دبي كريك جاردنز" في مدينة دبي الطبية

شهدت المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية وضع حجر الأساس لمشروع "دبي كريك جاردنز"، وهو مخطط سكني متكامل تطوره شركة جلوبال بارتنرز المحدودة باستثمار تبلغ قيمته 3 مليارات درهم. ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 127 ألف متر مربع بمحاذاة خور دبي، ليشكل إضافة نوعية إلى منظومة مدينة دبي الطبية المتكاملة التي تجمع بين الرعاية والرفاهية الصحية وأسلوب الحياة العصرية.

وجرى تصميم مشروع "دبي كريك جاردنز " ليكون مجتمعاً سكنياً منخفض الكثافة ومتناغماً مع الطبيعة، حيث يخصص 70 في المئة من مساحته الإجمالية للحدائق والمتنزهات والمرافق الرياضية والمساحات المفتوحة التي تركز على الحياة الصحية.

وتم وضع حجر الأساس للمشروع، بحضور عدد من كبار المسؤولين والممثلين عن سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، وشركات جلوبال بارتنرز المحدودة، وميراج للترفيه والتطوير، وأوكتا العقارية، وباور سبسيا لتيفباو جي أم بي اتش (Bauer Spezialtiefbau GMBH)، وماريوت إنترناشيونال.

ويدعم المشروع مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033 وخطة دبي الحضرية 2040، الهادفتين إلى تعزيز جودة الحياة وتوسيع المساحات الخضراء والترفيهية وتطوير مجتمعات مستدامة تركز على مواكبة احتياجات أفرادها. ودعماً لهذه الرؤية وجهود دبي لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، شاركت سلطة مدينة دبي الطبية كمساهم مؤسس في صندوق غلوبال بارتنرز العقاري الثاني، بما يدعم استثمارات طويلة الأجل تسهم في نمو الوجهة الجديدة وتطورها.

ويضم "دبي كريك جاردنز" أكثر من 1,400 وحدة سكنية، إلى جانب مجموعة مختارة من متاجر التجزئة والمطاعم، فضلا عن أول وحدات سكنية تحمل علامتي ويستن ورينيسانس على مستوى دولة الإمارات، والتي يجري تطويرها بالتعاون مع ماريوت إنترناشيونال، لتشكل إضافة جديدة إلى محفظة دبي المتنامية من المشاريع السكنية المرتبطة بعلامات عالمية.

وفي هذه المناسبة، قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: "يجسّد مشروع "دبي كريك جاردنز"، الذي تطوره جلوبال بارتنرز بقيمة 3 مليارات درهم، تنامي ثقة كبرى الجهات الاستثمارية بالمرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية، ويؤكد ما تتمتع به من مقومات لتصبح وجهة متكاملة للرعاية الصحية والرفاهية وأسلوب الحياة العصرية."

وأضاف: "تسهم مشاريع بهذا الحجم والجودة في تحقيق طموحاتنا للوجهة الجديدة، من خلال توفير بيئة تضمن فرصة العيش والعمل والاستفادة من خدمات الرعاية والرفاهية الصحية عالمية المستوى ضمن منظومة واحدة مترابطة. ومن خلال تمكين المشاريع عالية الجودة التي تركز على الرفاهية الصحية وجودة الحياة، نواصل التزامنا بدعم رؤية دبي الأوسع للنمو الحضري المستدام، وتوفير بيئة تلبي الاحتياجات المتطورة للأفراد والشركات ضمن مجتمع مدينة دبي الطبية".

من جهته، قال بدر سعيد حارب، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لصندوق جلوبال بارتنرز العقاري الثاني: "يمثل دبي كريك جاردنز استثماراً يستشرف مستقبل الحياة السكنية في دبي، وقد اخترنا مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية) بفضل موقعها الاستراتيجي وما تتيحه من مقومات لإنشاء وجهة سكنية متميزة تتكامل مع منظومتها المتنامية في مجالات الرعاية والرفاهية الصحية وأسلوب الحياة العصرية. ويشكل تخصيص 70 في المئة من مساحة المشروع للحدائق توجهاً مدروساً ، ويجسد طموحاتنا في تطوير الجيل المقبل من المشاريع السكنية في دبي وفق معايير تلبي متطلبات الاستثمار المؤسسي".

بدوره، قال سانديب واليا، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والضيافة الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماريوت إنترناشيونال، والرئيس العالمي لعلامة ديزاين هوتلز: "يسعدنا أن يضم "دبي كريك جاردنز" أول وحدات سكنية في دولة الإمارات تحمل علامتي ويستن ورينيسانس، ما يمنح ملاك الوحدات أسلوب حياة يتمحور حول أسلوب الحياة الصحية، ضمن مجتمع يسهل التنقل فيه سيراً ويجمع بين الحياة اليومية والعمل والترفيه، من خلال المنازل والمرافق المصممة بعناية وخدمات تواكب أعلى معايير الضيافة".

ويأتي وضع حجر الأساس للمشروع في وقت يشهد فيه القطاع العقاري طلباً متزايداً على المجتمعات السكنية الراقية، مدفوعاً بالنمو المتسارع لعدد سكان دبي، المتوقع أن يبلغ 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040. ومن المقرر الانتهاء من مشروع "دبي كريك جاردنز" في عام 2030، ليسهم في توسيع خيارات السكن والضيافة وأسلوب الحياة العصرية وتنويعها في مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية)، ودعم تطورها المتواصل بوصفها وجهة متكاملة تجمع بين الرعاية والرفاهية الصحية والسكن وأسلوب الحياة الراقية.