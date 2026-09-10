نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يترأس وفد الدولة إلى القمة الـ18 لقادة "بريكس" في نيودلهي

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، يترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، يومي 12 و13 سبتمبر الجاري.

وتُعقد أعمال قمة مجموعة "بريكس" الثامنة عشرة تحت شعار "بناء المرونة والابتكار من أجل التعاون والاستدامة"، وتركز محاور القمة على التعاون المالي والتحول الطاقي بين الدول الأعضاء في إطار تعزيز مشاركة الاقتصادات الناشئة والصاعدة في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تسهم في فتح آفاق أوسع للتنمية والازدهار المشترك.