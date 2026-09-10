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محمد بن زايد: علاقات الإمارات وألمانيا تتميز بأبعادها الثقافية العميقة

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أن علاقات الإمارات وألمانيا تتميز بأبعادها الثقافية العميقة.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس" : "بحثت اليوم في برلين مع فخامة فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، علاقات التعاون والصداقة الممتدة بين بلدينا، والإرادة المشتركة لاستثمار كل الفرص المتاحة لدفعها إلى آفاق أرحب، خاصة في المجالات التنموية. بالإضافة إلى جوانبها السياسية والاقتصادية، تتميز العلاقات الإماراتية-الألمانية بأبعادها الثقافية العميقة، التي نحرص على تعزيزها وترسيخها، كونها جسراً أساسياً للتقارب والتفاهم بين شعبينا".