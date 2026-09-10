Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

حمدان بن محمد: معيار التميز في دبي اختصار الوقت والارتقاء بالخدمات وترك أثر في حياة الناس

  • سموه يزور مركز التوزيع التابع لصيدليات أستر في "دبي الصناعية"
البيان's profile picture
البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن القطاع الخاص شريك رئيس في مسيرتنا التنموية، مشيراً سموه إلى أنه في دبي نقيس معايير التميز والابتكار بقدرتهما على اختصار الوقت، والارتقاء بجودة الخدمات، وترك أثر إيجابي في حياة الناس.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس" : "ضمن متابعتي المستمرة لنمو قطاع الأعمال في دبي، زرت اليوم مركز التوزيع التابع لصيدليات أستر في مدينة دبي الصناعية، واطلعت على منظومته المتطورة التي تسهم في تعزيز سرعة ودقة وكفاءة تخزين الأدوية وتوزيعها… يدعم المركز نحو 75 ألف معاملة يومياً، ويخدم شبكة تضم 485 صيدلية ومنشأة صحية… القطاع الخاص شريك رئيس في مسيرتنا التنموية، وفي دبي نقيس معايير التميز والابتكار بقدرتهما على اختصار الوقت، والارتقاء بجودة الخدمات، وترك أثر إيجابي في حياة الناس".