حمدان بن محمد: معيار التميز في دبي اختصار الوقت والارتقاء بالخدمات وترك أثر في حياة الناس

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن القطاع الخاص شريك رئيس في مسيرتنا التنموية، مشيراً سموه إلى أنه في دبي نقيس معايير التميز والابتكار بقدرتهما على اختصار الوقت، والارتقاء بجودة الخدمات، وترك أثر إيجابي في حياة الناس.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس" : "ضمن متابعتي المستمرة لنمو قطاع الأعمال في دبي، زرت اليوم مركز التوزيع التابع لصيدليات أستر في مدينة دبي الصناعية، واطلعت على منظومته المتطورة التي تسهم في تعزيز سرعة ودقة وكفاءة تخزين الأدوية وتوزيعها… يدعم المركز نحو 75 ألف معاملة يومياً، ويخدم شبكة تضم 485 صيدلية ومنشأة صحية… القطاع الخاص شريك رئيس في مسيرتنا التنموية، وفي دبي نقيس معايير التميز والابتكار بقدرتهما على اختصار الوقت، والارتقاء بجودة الخدمات، وترك أثر إيجابي في حياة الناس".