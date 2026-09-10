أنور قرقاش: العلاقات الدبلوماسية تدار بالعقل ولا تكون رهينة احتقان داخلي

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن العلاقات الدبلوماسية تدار بالعقل ولا تكون رهينة احتقان داخلي.

وكتب معاليه في تدوينة على منصة إكس: العلاقات الدبلوماسية تُدار بالعقل والتواصل ووضوح المصالح، لا بالألغاز والإشارات التي تحتاج إلى فكّ الشفرات، ولا يمكن أن تكون رهينة احتقان داخلي أو عجز عن شرح المصالح وتحديد الأولويات.

وأضاف معاليه: فالغموض ليس سياسة والضجيج لا يعوّض غياب الرؤية، والدبلوماسية الناجحة تقوم على وضوح المواقف وحسن إدارة المصالح والاختلافات. وما عدا ذلك ليس سوى تعبير عن قصور في الرؤية والإدارة.