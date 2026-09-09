حكمت حاجييف يشارك في قمة الإعلام العربي 2026 ضمن "منتدى يورونيوز"

أعلن نادي دبي للصحافة عن مشاركة معالي حكمت حاجييف، مساعد رئيس الجمهورية، رئيس قسم الشؤون الخارجية في الإدارة الرئاسية في جمهورية أذربيجان، في "قمة الإعلام العربي 2026"، التي تُعقد في دبي خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة قيادات سياسية وصنّاع قرار وشخصيات إعلامية بارزة من المنطقة والعالم.

ويشارك معالي حكمت حاجييف في جلسة تُعقد ضمن فعاليات "منتدى يورونيوز" في اليوم الثاني من القمة، في إطار برنامج يستضيف مجموعة من القيادات والمسؤولين والخبراء لمناقشة أبرز القضايا والتحولات التي تشهدها المنطقة والعالم.

حضور دولي

وتأتي مشاركة معالي حكمت حاجييف ضمن الحضور الدولي الذي تستضيفه "قمة الإعلام العربي 2026"، وما تتيحه من مساحة تجمع صنّاع القرار والقيادات السياسية والإعلامية لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول المتغيرات الإقليمية والدولية والقضايا التي تحظى باهتمام المنطقة والعالم.

ويمتلك معالي حكمت حاجييف خبرة سياسية ودبلوماسية واسعة، اكتسبها من خلال مسيرة مهنية شغل خلالها عدداً من المناصب في العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية، قبل توليه مهامه في الإدارة الرئاسية في جمهورية أذربيجان.

وتعكس مشاركة قيادات سياسية ودولية في القمة اتساع نطاق الحوارات التي تطرحها "قمة الإعلام العربي 2026"، ودورها في الجمع بين الإعلام وصنّاع القرار ضمن منصة تستضيف رؤى وتجارب متنوعة من المنطقة والعالم.