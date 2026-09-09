محمد بن راشد في رسالة لفريق عمله: أريد أن تكون حكومة الإمارات الأفضل بالعالم

وجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة إلى فريق عمله مع بداية الموسم الحكومي طالب فيها أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على منصة "إكس": مع بداية كل موسم حكومي.. أستهل أعمالي بلقاء فريق العمل.. نبدأ على بركة الله موسماً جديداً.. بروح متجددة.. وعزيمة عالية.. وطموحات تليق بمستوى الوطن".

وأضاف سموه: "رسالتي لفريق عملي.. أريد أن تكون حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة على مستوى العالم وقادمنا أعظم بإذن الله".