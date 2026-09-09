الإمارات تعزز جهود البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية بالمناطق المتضررة في نيبال

تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، من خلال دعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين، بالتنسيق مع السلطات النيبالية المختصة، وذلك في إطار الاستجابة لتداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد.

ويواصل فريق البحث والإنقاذ الإماراتي مهامه الميدانية في منطقة راسوا، مستخدماً أجهزة وتقنيات متقدمة في عمليات البحث والمسح الميداني، إلى جانب الطائرات المسيّرة في أعمال التصوير والمسح الجوي وإعداد الخرائط ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات البحث والإنقاذ وتسريع الوصول إلى المفقودين والمناطق المتضررة.

وفي إطار جهود الإغاثة الإنسانية، سيّرت دولة الإمارات حتى الآن 4 طائرات إغاثية إلى نيبال بإجمالي حمولة بلغ 186 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية، شملت خياماً ومواد غذائية وإيوائية ومستلزمات أساسية ومولدات كهربائية وتجهيزات لوجستية، بالتوازي مع توفير عدد من الاحتياجات الضرورية من السوق المحلي النيبالي، بما يسهم في تسريع إيصال المساعدات إلى المتضررين.

كما دفعت دولة الإمارات بفريق متخصص في البحث والإنقاذ من شرطة دبي، مزود بأجهزة ومعدات وتقنيات متقدمة، لمساندة السلطات النيبالية في عمليات البحث والإنقاذ والوصول إلى المفقودين وتقييم المواقع والمناطق المتضررة.

وقال حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية، إن الفرق الإماراتية تواصل مهامها بالتنسيق مع الجهات النيبالية المختصة، وتسخّر كافة إمكاناتها وقدراتها الفنية والتقنية لدعم عمليات البحث والإنقاذ والإغاثة الإنسانية في ظل الظروف الميدانية الصعبة.

وأضاف أنه يتم العمل بشكل متواصل للوصول إلى المفقودين وتفقد المواقع المتضررة وتقييم الاحتياجات الإنسانية، بالتوازي مع استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية، بما يسهم في دعم جهود السلطات النيبالية وتقديم المساندة للمتضررين.