أحمد بن محمد يعتمد إطلاق مسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا»

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الاستمرار في تعزيز مكانة دبي كمركز رئيسي لقطاع الإعلام ومنصة تجمع العقول والمواهب المبدعة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس دبي للإعلام، حيث اطلع على آخر استعدادات نادي دبي للصحافة لتنظيم قمة الإعلام العربي المقرر انعقادها خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، والتي تضم تحت مظلتها 8 منتديات متخصصة. كما تابع سموه التجهيزات الجارية للاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي.

واعتمد سموه خلال الاجتماع إطلاق مسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا»، التي ينظمها مكتب دبي للأفلام بهدف توثيق القصص الوطنية التي تجسّد تلاحم المجتمع. واطلع سموه على تقرير تفصيلي حول "منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام"، والتي نجحت في تقديم الدعم لـ 264 طالباً وطالبة على مدار السنوات الأربع الماضية.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ترأست اجتماع مجلس دبي للإعلام، واطلعت على استعدادات نادي دبي للصحافة لتنظيم قمة الإعلام العربي التي تنعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، والتي تضم تحت مظلتها 8 منتديات متخصصة، كما تابعنا التجهيزات للاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي ... خلال الاجتماع، اعتمدنا إطلاق مسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا» التي سينظمها مكتب دبي للأفلام لتوثيق القصص التي تجسّد تلاحم مجتمعنا، كما اطلعت خلال الاجتماع على تقرير حول منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام التي استفاد منها 264 طالباً خلال 4 سنوات .... مستمرون في تعزيز مكانة دبي مركزاً رئيساً لقطاع الإعلام ومنصةً تجمع العقول والمواهب»