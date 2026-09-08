شخبوط الطبية تنجز 1260 جراحة روبوتية





أنجزت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكثر من 1260 عملية جراحية بمساعدة الروبوت .

وشهد برنامج الجراحة الروبوتية في المدينة الطبية خلال النصف الأول من عام 2026 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد العمليات بنسبة تجاوزت 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إذ ارتفع عدد الإجراءات المنجزة في الربع الأول من 87 إلى 131 إجراءً، وفي الربع الثاني من 119 إلى 161 إجراءً، ضمن مجموعة متنوعة من التخصصات الجراحية.

وينجز البرنامج حالياً أكثر من 500 عملية جراحية بمساعدة الروبوت سنوياً، بعدما تطور من برنامج محدود التخصصات إلى منظومة جراحية متعددة التخصصات تدعم علاج الحالات المعقدة، وتشمل جراحة الصدر، والمسالك البولية، والأورام، وجراحة العظام، وجراحة الأعصاب، والجراحة العامة.

وشهد عام 2026 إدخال منصة مخصصة لجراحات الأعصاب ضمن منظومة الجراحة الروبوتية في المدينة الطبية، إلى جانب توفير أربعة أنظمة روبوتية للجراحة العامة، ومنصتين روبوتيتين لجراحة العظام، بما يعزز قدرة الفرق الطبية على إجراء تدخلات جراحية دقيقة ضمن تخصصات متعددة.

ويستند البرنامج إلى فريق من الجراحين المدربين دولياً في مجال الجراحة الروبوتية، حيث يشمل التدريب جميع أخصائي جراحات السمنة والصدر، إلى جانب 80% من أخصائي الجراحة العامة، بما يعكس الاستثمار في تطوير الكفاءات الطبية وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التقنيات الجراحية المتقدمة.

وتتضمن الإجراءات الروبوتية الحديثة التي أجرتها مدينة الشيخ شخبوط الطبية عملية استئصال العصب الودي الصدري بالروبوت عبر منفذ واحد لعلاج فرط التعرق، فضلاً عن جراحة روبوتية طارئة في المسالك البولية، في مؤشر على اتساع نطاق استخدام الروبوت في الإجراءات الجراحية طفيفة التوغل وعالية الدقة، بما في ذلك الحالات الطارئة والمعقدة.

وتسهم الجراحة بمساعدة الروبوت في الارتقاء بمستويات الدقة الجراحية، والحد من المضاعفات لدى المرضى، وتقليل مدة الإقامة في المستشفى، ودعم التعافي خلال فترات زمنية أقصر، لا سيما في الحالات المعقدة والحرجة.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن نمو برنامج الجراحة الروبوتية يعكس خبرة الفرق متعددة التخصصات والتزامها الراسخ بتطوير الرعاية المعقدة عبر حلول مبتكرة ومتميزة، مشيراً إلى أن الجراحة الروبوتية أصبحت خلال السنوات الأخيرة جزءاً أساسياً من نهج المدينة الطبية في التعامل مع الإجراءات الجراحية المعقدة، مؤكداً مواصلة التركيز على توسيع القدرات السريرية، وتعزيز الرعاية القائمة على جودة النتائج، والإسهام في صياغة مستقبل الجراحة المتقدمة في دولة الإمارات.