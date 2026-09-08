أحمد بن سعيد: 20 عاماً من قيادة حمدان بن محمد رسخت نموذجاً استثنائياً في العمل والإنجاز

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن مسيرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على مدى 20 عاماً، أرست نموذجاً قيادياً يجمع بين الحضور الميداني والثقة بالإنسان وتحويل الرؤية إلى فرص وإنجازات ملموسة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت الطموح ثقافة والإنسان غاية التنمية، امتدت رؤيةٌ قادها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم طوال عشرين عاماً من العمل والمسؤولية.. رسّخ خلالها نموذجاً قيادياً يجمع بين الحضور في الميدان، والثقة بالإنسان، وتحويل الرؤية إلى فرص وإنجازات تنعكس على حياة المجتمع ومستقبل دبي".

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد: "عشرون عاماً من قيادةٍ جعلت من المسؤولية عملاً يومياً، ومن خدمة الناس معياراً للأثر الحقيقي، وقدمت للعالم نهجاً يتطلع دائماً إلى ما هو أبعد. نبارك لسموه هذه المسيرة، ونعتز بما حققته دبي في ظل قيادته التنفيذية، ونتطلع بثقة إلى فصلٍ جديد من العمل والريادة والأثر المستدام".