قيادات نسائية في «قطارات الاتحاد»: المرأة الإماراتية شريك رئيسي في بناء مستقبل النقل الوطني





أكدت قيادات نسائية في شركة «قطارات الاتحاد» أن المرأة الإماراتية باتت شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة السكك الحديدية الوطنية، والمساهمة في رسم مستقبل قطاع النقل والتنقل في الدولة، في ظل توسع حضور الكفاءات الوطنية النسائية في المجالات التشغيلية والتجارية والتخصصية.

وقالت عزة السويدي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة «قطارات الاتحاد»، في تصريحات خاصة لـ«البيان» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن المناسبة تعكس حقيقة راسخة في دولة الإمارات تتمثل في كون المرأة شريكاً أساسياً في النسيج الوطني، مشيرة إلى أن نموذج تمكين المرأة في الدولة قام على الثقة بالكفاءات وإسناد المسؤوليات والمشاركة في صنع القرار بمختلف القطاعات.

وأضافت أن الدعم الذي حظيت به المرأة الإماراتية على مدى العقود الماضية أسهم في توسيع دورها في القطاعات المتخصصة، مثمنةً الدور الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في دعم مسيرة تمكين المرأة وترسيخ حضورها في مواقع القيادة والمسؤولية.

وأوضحت السويدي أن هذا التوجه ينعكس بصورة مباشرة داخل «قطارات الاتحاد»، حيث تشارك الكفاءات الإماراتية النسائية في بناء وتطوير منظومة السكك الحديدية الوطنية، التي تعد من مشروعات البنية التحتية الرئيسية في الدولة.

وقالت إن مشاركة المرأة في الشركة لم تعد مقتصرة على أدوار محددة، بل امتدت إلى قطاعات تشغيلية وتخصصية وقيادية، مضيفة أن التجربة تعكس قدرة الكفاءات الوطنية على المساهمة في بناء قطاعات جديدة وتطويرها منذ مراحلها الأولى.

وأشارت إلى أن الدعم الذي يوليه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «قطارات الاتحاد»، للكفاءات الإماراتية، أسهم في توفير بيئة تتيح للمرأة التقدم في مختلف المسارات المهنية والمشاركة في مراحل تطوير الشبكة والخدمات المرتبطة بها.

من جانبها، قالت عذراء المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة «قطارات الاتحاد لخدمات الركاب»، إن يوم المرأة الإماراتية يكتسب هذا العام أهمية خاصة بالتزامن مع بدء تشغيل خدمات قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة، ودخول شبكة السكك الحديدية مرحلة ترتبط بصورة أكبر بالحياة اليومية للمجتمع.

وأضافت أن كوادر إماراتية نسائية شاركت في تطوير الخدمات وصياغة تجربة الركاب والمساهمة في تحويل المشروع إلى منظومة تربط المدن وتوفر خيارات جديدة للتنقل داخل الدولة.

وأوضحت المنصوري أن حضور المرأة في هذا القطاع يأتي نتيجة مسار وطني طويل عمل على توسيع فرص مشاركتها في مختلف المجالات، مشيرة إلى الدور الذي اضطلعت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية.

وقالت إن توسع شبكة قطارات الركاب يوفر فرصاً جديدة أمام المواطنات للعمل في مجالات متعددة تشمل تطوير الخدمات وتجربة العملاء والعمليات والقطاعات المرتبطة بالنقل، متوقعة نمواً أكبر في حضور المرأة الإماراتية في قطاع السكك الحديدية خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت أن الشركة تتطلع، مع التوسع في خدمات الركاب، إلى استقطاب جيل جديد من الكفاءات الإماراتية النسائية إلى التخصصات المرتبطة بالنقل والسكك الحديدية، بما يدعم نمو القطاع ويعزز مشاركة المواطنين والمواطنات في تطوير منظومة النقل الوطنية.