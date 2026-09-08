منال بنت محمد: رسالة محمد بن راشد إلى حمدان بن محمد تجسّد اعتزاز القائد بما حققه من إنجازات خلال عقدين

هنأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بمناسبة مرور 20 عاماً على تولي سموه رئاسة المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مؤكدةً أن هذه المسيرة تمثل عقدين من العمل والعطاء والإنجاز، شهدت خلالها دبي تحولات نوعية عززت مكانتها نموذجاً عالمياً في كفاءة العمل الحكومي والتنمية والتنافسية والابتكار.

وقالت سموها: "أبارك لأخي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم هذه المناسبة التي نستذكر فيها مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات، وما قدمه من إسهامات في مواصلة مسيرة دبي التنموية، مستلهماً نهج الوالد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته الطموحة التي جعلت من التميز والإنجاز ثقافة راسخة في العمل الحكومي. فقد شهدت دبي خلال هذه السنوات تطوراً متسارعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وارتقت بمنظومة خدماتها وقدراتها الحكومية، وعززت حضورها ومكانتها على الساحة العالمية، بما يعكس رؤية قيادة تؤمن بأن الطموح لا سقف له".

وأضافت سموها: "وفي هذه المناسبة، تأتي رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد، والتي تجسّد مشاعر الفخر والاعتزاز بما أثبته سمو الشيخ حمدان بن محمد على مدى عقدين من حضور قيادي متميز، وما يتمتع به من تواضع وقرب من الناس ومحبة في قلوبهم. وهي أيضاً رسالة تختصر عمق الرؤية التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والإنجاز، وصولاً إلى جعل دولة الإمارات أفضل دول العالم في مختلف المجالات".

وأضافت سموها: "إن الإنجازات الرائدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في مختلف المجالات قد ترجمت الثقة التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأسهمت في ترسيخ كفاءة العمل الحكومي، وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل، وترجمة رؤيتها الطموحة إلى واقع ملموس".

وأكدت سموها أن ما تحقق خلال العقدين الماضيين يرسخ مسؤولية مواصلة البناء والاستثمار في الإنسان، وقالت: "إن ما حققته دبي خلال هذه السنوات، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد، يؤكد أن الإنسان سيظل محور التنمية وأساس استدامتها، وأن إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وصناعة المستقبل هو جوهر رؤية قيادتنا الرشيدة. وإنني على ثقة بأن سمو الشيخ حمدان بن محمد، بكل ما عُرف عنه من إخلاص وحكمة، سيواصل مسيرته حاملاً أمانة المستقبل، ومستنداً إلى إرث قيادي ملهم ومدرسة استثنائية في الحكم والإدارة، ليواصل مع أبناء الوطن مسيرة دبي والإمارات نحو آفاق أرحب من التقدم والريادة".