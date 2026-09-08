رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة جمهورية شمال مقدونيا بذكرى استقلال بلادها

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة غوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة جوردانا سيليا نوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية شمال مقدونيا.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي هريستيجان ميكوسكي رئيس وزراء جمهورية شمال مقدونيا.