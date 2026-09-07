حاكم الشارقة يُشيد بنظام "الدوام الجزئي" لكبار السن ويؤكد دوره في تعزيز الاندماج المجتمعي





أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنظام الدوام الجزئي الجديد المطبق في حكومة الشارقة، مؤكداً أنه يأتي ضمن مبادرة استراتيجية تهدف إلى إعادة دمج كبار السن والمتقاعدين في منظومة العمل والمجتمع، وحمايتهم من العزلة والآثار النفسية والصحية كالكتئاب.

وأوضح سموه، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" المذاع عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن البرنامج يوفر مرونة تشغيلية تتيح لكبار السن العمل لثلاثة أيام في الأسبوع بصورة متقطعة، بما يضمن تفعيل دورهم والاستفادة من خبراتهم التراكمية في دعم مسيرة التنمية.

وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة على أن الغاية الأساسية من هذا النظام تتجاوز الإطار المهني إلى أبعاد إنسانية واجتماعية، تمكن هذه الفئة من الاستمرار في العطاء والمشاركة الفاعلة، مما يسهم في رفع معنوياتهم وتعزيز جودة حياتهم وصحتهم النفسية.