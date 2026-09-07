محمد بن راشد: المتاحف جسر يربط تراثنا بحاضرنا ومستقبلنا

سموه: مستمرون في دعم وتنمية مختلف قطاعاتنا الثقافية

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس ‏الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الاستثمار في تشييد المتاحف هو استثمار في مستقبل ‏الإنسان وتأسيس لوعي الأجيال وضمان قدرتها على استشراف المستقبل انطلاقاً من فهم ‏الماضي بمختلف أبعاده، منوهاً سموّه بازدهار قطاع المتاحف في دولة الإمارات في ضوء ما ‏توليه الدولة من اهتمامٍ متنامٍ بمؤسساتها الثقافية والحضارية. ‏

جاء ذلك خلال زيارة سموّه اليوم (الاثنين) إلى متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، في المنطقة ‏الثقافية بجزيرة السعديات، والذي يعد المتحف الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق ‏الأوسط. ‏

وقال سموّه: "مستمرون في دعم وتنمية مختلف قطاعاتنا الثقافية ومن أهمها المتاحف فهي ‏جسر يربط تراثنا بحاضرنا ومستقبلنا.. وبين الإمارات والعالم.. نريد أن تظل متاحفنا شاهدة ‏على مسيرة وطن تحدّى ذاته في تحقيق إنجازات كان البعض يظنها مستحيلة.. تُطلِعُنا على ‏تجارب الماضي بكل ما تحمل من دروس وعِبَر... فالمتاحف سجل يحفظ لأجيالنا تراث ‏الأجداد وينقل إليهم سيرة من سبقونا لتقود خطاهم نحو غد أفضل لنا وللعالم من حولنا". ‏

وقد اطّلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة على ما يقدمه ‏متحف التاريخ الطبيعي من تجربة علمية وثقافية متكاملة تستعرض قصة الكون والأرض ‏والحياة عليها عبر ملايين السنين. كما استمع سموّه إلى شرح حول أبرز مقتنيات المتحف ‏وما يضمه من معروضات وتجارب تفاعلية، توظف أحدث التقنيات في تكوين فهم أعمق ‏لتاريخ كوكب الأرض وتنوعه الطبيعي، وبناء صورة شاملة للتاريخ الطبيعي لدولة الإمارات ‏والمنطقة. ‏

وشاهد سموّه خلال الجولة جانباً من أهم معروضات المتحف الذي يضم مجموعات نادرة ‏من النيازك والأحفوريات، ومشاهد مُعاد تخيُّلها للعالم الطبيعي في أبوظبي، إلى جانب ‏معارض تفاعلية وبرامج تعليمية تُعرِّف الزوّار بتاريخ الكون والتنوّع البيولوجي على كوكب ‏الأرض، إضافة إلى مركز بحثي متخصص يُعنى بعلوم الحفريات والأحياء والبيئة، إذ يدعم ‏المتحف الجهود الدولية الرامية إلى حماية الطبيعة واستدامتها للأجيال القادمة‎.‎

ويهدف متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي أن يكون، بما يضمه من مقتنيات نادرة ومتنوعة، ‏مورداً عالمياً للبحث العلمي والتعليم والاكتشاف، من خلال الاهتمام بالأبحاث المرتبطة ‏بعلوم الأرض وعلوم الحياة والتنوع البيولوجي على كوكب الأرض وكذلك الاهتمام بالدراسات ‏المرتبطة بالعلوم المجتمعية. ‏

وفي ختام الجولة، اُلتقطت لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة تذكارية ‏مع فريق عمل المتحف، الذي أعرب عن بالغ سعادته واعتزازه بهذه الزيارة. ‏

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