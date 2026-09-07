أحمد بن محمد: نرى في أخي حمدان بن محمد القائد القريب من فريقه والشريك بكل إنجاز

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قاد على مدى عشرين عاماً المجلس برؤية سبّاقة وروح تؤمن بأن دبي لا ترضى إلا بالمركز الأول.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على منصة "إكس": في أخي حمدان بن محمد نرى القائد القريب من فريقه، والشريك في كل إنجاز؛ يستمع إلى مختلف الآراء، ويمنح الشباب الثقة، ويحوّل الطموحات إلى واقع ... وعلى مدى عشرين عاماً، قاد المجلس التنفيذي برؤية سبّاقة وروح تؤمن بأن دبي لا ترضى إلا بالمركز الأول ... نفخر بك قائداً وأخاً، وبكل ما تصنعه من أجل مستقبل دبي والأجيال القادمة".