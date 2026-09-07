حاكم الشارقة يعتمد رفع مستوى العيش الكريم لـ3270 من موظفي الدرجات العليا في حكومة الشارقة





اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رفع مستوى العيش الكريم لـ 3270 موظفاً من الدرجات العليا في حكومة الشارقة، بتكلفة إجمالية تتجاوز 160 مليون درهم.

يأتي هذا القرار الاستراتيجي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة حياة العاملين في القطاع الحكومي، وتقديراً لإسهاماتهم المتميزة في تطوير منظومة العمل الحكومي وخدمة المجتمع.

يعكس هذا التوجه السامي التزام حكومة الشارقة بتوفير بيئة عمل محفزة ومستوى معيشي كريم للكوادر الوطنية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية.