مكتوم بن محمد: حمدان بن محمد 20 عاماً من الحلم والعمل والإنجاز









أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن مسيرة عشرين عاماً منذ تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئاسة المجلس، شكلت محطة فارقة ترجمت رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إلى واقع مزدهر ونتائج استثنائية.

وأوضح سموه أن هذه السنوات العشرين من الحلم والعمل والإنجاز أثمرت ترسيخ تفوق دبي لتتصدر العالم في مختلف المجالات، وتغدو نموذجاً رائداً لمدن المستقبل، ووجهة مفضلة للمستثمرين والعقول اللامعة وأصحاب الأفكار الريادية، ووطناً لكل من يعشق الحياة، مؤكداً سموه أن رحلة دبي في سماء الريادة والتميز مستمرة بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد نحو آفاق أرحب.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «عشرون عاماً منذ تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة المجلس التنفيذي بدبي، ترجم خلالها رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى واقعٍ مزدهر ونتائج استثنائية، ورسّخ تفوّق دبي لتتصدر العالم في كافة المجالات، لتصبح نموذجاً حاضراً لمدن المستقبل، ووجهةً مفضلة للمستثمرين والعقول اللامعة وأصحاب الأفكار الريادية، ووطناً لكل من يحب الحياة.. عشرون عاماً من الحلم والعمل والإنجاز بقيادة الشيخ حمدان بن محمد، وبقيادة سموّه مازالت رحلتنا في سماء الريادة مستمرة»