"ميراي أسيت" تفتتح مكتباً جديداً في مركز دبي المالي العالمي





أعلنت شركة "ميراي أسيت جلوبال إنفستمنتس" اليوم عن افتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي المالي العالمي.

ويقع المكتب الجديد في أبراج الإمارات المالية، ما يعزز التزام الشركة طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط، ويرفع من قدرتها على دعم المستثمرين الإقليميين بخبرة استثمارية عالمية المستوى وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.

وحصلت شركة "ميراي لإدارة الأصول الاستثمارية "مركز دبي المالي العالمي" المحدودة" على ترخيص تنظيمي من الفئة الاحترازية "3C" من سلطة دبي للخدمات المالية.

وستتمكن الشركة بموجب هذا الترخيص من إدارة وتوزيع صناديق الاستثمار الجماعي للعملاء من المؤسسات والمحترفين في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويمثل افتتاح مكتب دبي المرحلة التالية من إستراتيجية "ميراي أسيت" الإقليمية لتعزيز العلاقات مع شركاء التوزيع الحاليين، مع توسيع نطاق الوصول إلى المؤسسات الاستثمارية والمكاتب العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الجالية الهندية في منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

وقال يونغ كيم، الرئيس والمدير التنفيذي العالمي، ومدير شركة "ميراي أسيت جلوبال إنفستمنتس المحدودة"، إن افتتاح مكتبنا في مركز دبي المالي العالمي يمثل إنجازاً مهماً في إستراتيجية ’ميراي أسيت‘ للنمو الإقليمي، ويعزز التزامنا الراسخ تجاه منطقة الشرق الأوسط، ولدينا ثقة كبيرة في رؤية دبي وبيئتها الداعمة للأعمال ودورها كمركز مالي دولي رائد، وسيتيح لنا تعزيز وجودنا هنا، تسريع وتيرة نمو أعمالنا، والتوسع في قدراتنا التوزيعية، وتقديم منتجات استثمارية مبتكرة تساعد عملاءنا على الوصول إلى الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

من جانبه، قال سواروب موهانتي، المدير غير التنفيذي في شركة "ميراي لإدارة الأصول الاستثمارية "مركز دبي المالي العالمي المحدودة"، إن افتتاح فرعنا في مركز دبي المالي العالمي يعد محطة مهمة في مسيرة نمو "ميراي أسيت" العالمية، ويعزز التزامنا تجاه خدمة المستثمرين في الشرق الأوسط من خلال القرب منهم والتفاعل معهم.

وأضاف: نسعى من خلال منصتنا في دبي إلى توطيد علاقاتنا مع المؤسسات الاستثمارية، والمكاتب العائلية، وشركاء التوزيع، والجالية الهندية الكبيرة في الخارج.

من جانبه قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن افتتاح "ميراي أسيت" مكتباً لها في مركز دبي المالي العالمي يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي لإدارة الثروات والأصول، والفرص التي توفرها المنطقة لشركات الاستثمار الدولية الرائدة، كما يعزز انضمام إحدى أكبر شركات إدارة الأصول المستقلة في آسيا منظومة مركز دبي المالي العالمي، ويعكس عمق وتنوع الخبرات الاستثمارية العالمية التي اختارت دبي قاعدةً تنطلق منها للنمو الإقليمي.

وتواصل دبي استقطاب كبريات شركات إدارة الثروات والأصول العالمية التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها وحضورها في المنطقة، مدعومة بمكانة مركز دبي المالي العالمي كأكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة.

وبوجود 10,018 شركة مسجلة نشطة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، يواصل مركز دبي المالي العالمي ربط المؤسسات العالمية بالمستثمرين ورؤوس الأموال وفرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.