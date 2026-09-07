إيطاليا تطلق أول جناح وطني خلال "دبي ديرما 2026"





تطلق وكالة التجارة الإيطالية "ITA" أول جناح وطني رسمي لإيطاليا خلال معرض ومؤتمر دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر "دبي ديرما 2026" الذي سينطلق غداً في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في خطوة تعكس عمق الشراكة الاقتصادية والعلمية بين دولة الإمارات وايطاليا.

وتحل إيطاليا ضيف شرف رسمي في الدورة الـ 25 للحدث، الذي يستمر ثلاثة أيام، حيث تنتقل المشاركة الإيطالية هذا العام من المبادرات الفردية إلى مظلة موحدة تضمن حضوراً استراتيجياً متكاملاً لأبرز المصنعين والمطورين الإيطاليين في مجالات التكنولوجيا الحيوية التجديدية، وأجهزة الطب الجمالي، والحلول الدوائية السريرية للجلد، والتقنيات الطبية المساندة.

ويمنح الجناح الوطني الموزعين والمؤسسات الصحية، وأطباء الجلد، والمراكز التجميلية في المنطقة وصولاً مباشراً إلى سلسلة التوريد الإيطالية فائقة التطور في مجال طب الجلدية ومستحضرات التجميل العلاجية؛ إذ يستعرض المشاركون أحدث الابتكارات في العلاجات البيولوجية المتقدمة، والأجهزة الكهربائية الدقيقة، والمستحضرات الموضعية المخصصة للبيئات الطبية والاحترافية.

وقال سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة إن دولة الإمارات تمثل سوقاً محورياً لقطاعي الطب الجمالي وطب الجلدية، بفضل الطلب المتنامي على الحلول المبتكرة ذات الجودة العالية، ويعد "دبي ديرما" منصة استراتيجية لتعزيز التبادل التجاري وتوطيد الجسور العلمية والصناعية بين إيطاليا والإمارات.

وتؤكد البيانات الاقتصادية هذا الزخم الاستثنائي، حيث أظهرت أرقام مؤسسة "ترايد ديتا مونيتور - Trade Data Monitor" أن صادرات إيطاليا إلى الإمارات في فئات المنتجات الجلدية والعناية بالبشرة بلغت 165.4 مليون يورو "نحو 660.0 مليون درهم" خلال عام 2025، بنمو سنوي قدره 7.4% مقارنة بـ 154.0 مليون يورو في 2024 ، فيما استحوذت مستحضرات العناية السريرية المتخصصة على 61.4 مليون يورو "حوالي 245.0 مليون درهم" من إجمالي هذه الصادرات، مسجلة زيادة بنسبة 11.3% مقارنة بالعام السابق "55.2 مليون يورو".

وعلى صعيد الطلب المحلي، أشارت بيانات "يورومونيتور إنترناشونال" إلى أن إنفاق المستهلكين في الإمارات على مستحضرات التجميل العلاجية بلغ 440.4 مليون درهم "110.4 مليون يورو" في 2025 ، في حين من المتوقع أن يواصل سوق العناية بالبشرة نموه بمعدل سنوي مرکب يبلغ 7.0% حتى عام 2030، بالتوازي مع صعود سوق الأجهزة والمعدات الجلدية في الدولة ليصل إلى 205.4 مليون دولار أمريكي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 8.8%، ما يعكس الطلب المتزايد على تقنيات التشخيص والعلاج الحديثة.

من جانبه، قال فاليريو سولداني، المفوض التجاري لوكالة التجارة الإيطالية أن معرض "دبي ديرما" يشكل جسراً استراتيجياً يربط صناعات الطب الجمالي والليزر وطب الجلدية عالمياً ، مشيراً إلى أن أول جناح وطني لإيطاليا في المعرض يعكس الإمكانات الصناعية الهائلة التي نتمتع بها، حيث تتفوق الشركات الإيطالية في ابتكار حلول التكنولوجيا الحيوية، والأجهزة الدقيقة، والتزامها الصارم بمعايير السلامة الأوروبية.

وأضاف: مع اتساع رقعة الطلب في الشرق الأوسط على العلاجات المعتمدة سريرياً والتقنيات التجميلية المتقدمة، يُقدم الجناح الإيطالي التميز الفني والابتكار الذي يُجسد معيار 'صُنع في إيطاليا.

وتهدف وكالة التجارة الإيطالية من خلال هذه المشاركة إلى توثيق الشراكات التجارية طويلة الأمد، وتسهيل عقود التوزيع عبر شبكات الرعاية الصحية الإقليمية، وترسيخ موقع إيطاليا كشريك تقني وسريري موثوق لقطاع الرعاية الصحية وطب الجلدية المتنامي في الشرق الأوسط.