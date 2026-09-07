بيع صقر بـ2.1 مليون درهم مسجلاً أعلى سعر في تاريخ مزادات الصقور عالمياً





حقق صقر من فئة "جير بيور ألترا وايت" رقماً قياسياً عالمياً، بعد بيعه بمبلغ 2.1 مليون درهم "571 ألف دولار أمريكي" خلال المزاد الختامي للصقور في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، مسجلاً بذلك أعلى قيمة لبيع صقر في تاريخ المزادات على مستوى العالم.

ويُقام معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وتنظمه مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات.

وتنافس المزايدون للفوز بصقر "جير بيور ألترا وايت" المميز، القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يحسم العرض الفائز المزاد، مسجلاً أعلى سعر لبيع صقر في تاريخ المزادات على مستوى العالم.

ويحظى صقر "جير بيور ألترا وايت" بمكانة استثنائية لما يتميز به من خصائص مثل الريش الأبيض النادر، ونقاء سلالته، ومظهره اللافت، ووزنه، مما جعله واحداً من أكثر الصقور طلباً في مزادات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية لهذا العام.

وتُعد مزادات الصقور في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من أبرز الفعاليات التي تحظى باهتمام واسع، لما تجسده من مكانة راسخة للصقارة في الموروث الإماراتي، وما تعكسه من اهتمام دولي متزايد بنخبة الصقور ذات المواصفات الاستثنائية.

وشهد المزاد منافسة بين مزايدين من المنطقة وخارجها للفوز بصقر "جير بيور"، القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يحسم العرض الفائز المزاد مسجلاً معياراً قياسياً جديداً لموسم الصقور لعام 2026.

ويواصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية دوره بوصفه ملتقى عالمياً يجمع الصقارين والمربين وهواة جمع الصقور والمهتمين بها، ويسهم في الاحتفاء بتقاليد الصقارة العريقة وصونها باعتبارها ركناً أصيلاً من الموروث الإماراتي والخليجي.

ومن خلال برامجه المتخصصة ومسابقاته وفعالياته المتنوعة، يواصل المعرض إبراز الأهمية الثقافية للصقارة ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ عليها ونقلها إلى الأجيال المقبلة.

وتبقى مزادات الصقور إحدى أبرز الفعاليات الرئيسية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للصقارة والصيد وموروث الفروسية.