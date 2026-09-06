"تحقيق أمنية" 18 من أطفال غزة بمدينة الإمارات الإنسانية

واصلت مؤسسة «تحقيق أمنية» بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري تعاونها مع مدينة الإمارات الإنسانية، من خلال تنظيم فعالية إنسانية شهدت تحقيق أمنيات 18 طفلاً وطفلة من أطفال غزة المقيمين في المدينة.

حضرت الفعالية سعادة منى الجابر، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، إلى جانب عدد من ممثلي مدينة الإمارات الإنسانية وتضمنت فقرات ترفيهية متنوعة أسهمت في إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال وعائلاتهم، ومنحتهم لحظات جميلة مليئة بالفرح والأمل.

وقالت سعادة منى الجابر: «يسعدنا في مؤسسة تحقيق أمنية أن نكون اليوم بين أهلنا وأطفالنا من غزة في مدينة الإمارات الإنسانية، لنشاركهم فرحتهم ونحقق أمنياتهم.. فمنذ بدء تعاوننا عام 2024، تمكّنا بفضل الله من تحقيق 110 أمنيات لأطفال غزة، وكان لكل أمنية منها قصتها الخاصة وفرحتها المميزة للطفل وعائلته".

وأضافت :" قد تكون لحظة تحقيق الأمنية قصيرة، لكنها تحمل للطفل معنى كبيرًا وذكرى جميلة تبقى معه ومع أسرته وإن شاء الله، لن نتوقف عند هذا العدد، بل سنواصل تعاوننا لتحقيق المزيد من الأمنيات، ونكون دائماً جزءاً من فرحتهم وابتساماتهم.. ونتقدم بخالص الشكر إلى مدينة الإمارات الإنسانية وجميع القائمين عليها، على تعاونهم المستمر ودعمهم للأطفال وعائلاتهم، ونخص بالشكر المستشار مبارك فلاح القحطاني، المتحدث الرسمي باسم المدينة على جهوده واهتمامه بالأطفال وعائلاتهم».

من جانبه، أعرب المستشار مبارك فلاح القحطاني عن اعتزازه باستمرار التعاون مع مؤسسة «تحقيق أمنية»، مؤكداً أهمية هذه المبادرات في منح الأطفال لحظات من الفرح والأمل، وتعزيز أثر الشراكات الإنسانية في دعم الأطفال وأسرهم.

وتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "تحقيق أمنية" لحرصها المستمر على دعم الأطفال، وتوجيهاتها بمواصلة التعاون مع مدينة الإمارات الإنسانية وتحقيق أمنيات أطفال غزة المقيمين فيها، ومنحهم وعائلاتهم لحظات من الفرح والأمل.

يجسد هذا التعاون التزام مؤسسة «تحقيق أمنية» بمواصلة رسالتها الإنسانية الهادفة إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين يواجهون أمراضًا خطيرة تهدد حياتهم، ومنحهم الأمل والقوة والفرح، ويعكس أهمية الشراكات الإنسانية والمجتمعية في دعم الأطفال وأسرهم وإحداث أثر إيجابي ملموس في حياتهم، ومنحهم ذكريات جميلة تبقى معهم في مختلف الظروف.