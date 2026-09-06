محمد بن زايد يرد على رسالة محمد بن راشد: كل إنجاز إماراتي أنت أساس فيه

رد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بقوله " أخي وصديقي ورفيق دربي وتاج راسي وعضيدي في السير على نهج زايد، بو راشد، كل إنجاز إماراتي أنت أساس فيه".

ودون سموه في حسابه على منصة "إكس" : "أخي وصديقي ورفيق دربي وتاج راسي وعضيدي في السير على نهج زايد، بو راشد، كل إنجاز إماراتي أنت أساس فيه. كلماتك وسام على صدري وشهادتك أعتز بها. أدام الله بيننا هذه الأخوّة والمحبة، وحفظ الإمارات وأهلها، وجعلنا دائماً عند حسن ظن وطننا بنا، والله يحفظك ذخر للإمارات".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وجه رسالة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن كتاب سموه الجديد "الرسائل"، الذي يمثل الجزء الثاني من كتاب "علمتني الحياة"، والذي يضم مجموعة من الرسائل التي تستند إلى تجارب سموه الممتدة في العمل العام وخدمة الوطن.

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