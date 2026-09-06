أنور قرقاش: هنيئاً لنا في الإمارات بقيادةٍ تعرف طريق العز والرفعة

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مشيراً إلى ما حققته القيادة الرشيدة من إنجازات عززت مكانة الدولة ورسخت ثقة أبنائها بالمستقبل.

وقال معاليه في حسابه على منصة "إكس" : "هنيئاً لنا في الإمارات بقيادةٍ تعرف طريق العز والرفعة، وتسلكه بثقةٍ وعزم، وتقودنا جميعاً إليه. هنيئاً لنا ببو خالد وبو راشد، وهنيئاً لنا بالإمارات وطناً عزيزاً يحتضن طموحنا ويعزز ثقتنا بالمستقبل، ونفخر كل يوم بإنجازاته ومكانته".