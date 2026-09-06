كتاب "الرسائل" الجزء الثاني من "علمتني الحياة" لـ"محمد بن راشد"

كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن كتابه الجديد "الرسائل"، الذي يمثل الجزء الثاني من كتاب "علمتني الحياة"، ويضم مجموعة من الرسائل التي تستند إلى تجارب سموه الممتدة في العمل العام وخدمة الوطن.

وأكد سموه في كلمة بهذه المناسبة أن الإنسان جزء من قصة وطنه، وإن الحكمة تكمن في أن يضيف إلى هذه القصة فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الإخوة والأخوات .. علمتني الحياة بأن أعمارنا هي جزء من قصة أوطاننا .. والحكمة أن نضيف فصلاً يستحق أن تقرأه الأجيال القادمة .. واليوم وأنا اقترب من حوالي ستين عاماً من العمل العام في خدمة الوطن.. كتبت مجموعة من الرسائل لإخواني وأبنائي وأحفادي وفريق عملي وشعبي ..ولكل من يرى في تجربتنا ما يستحق التأمل.. كتبت الرسائل لأن الأعمار تُطوى .. لكن الأفكار تكبر وتبقى .. كتبتها لأن من الأمانة أن نترك شيئاً يختصر الطريق لمن سيحمل من بعدنا الأمانة .. وجمعتها في كتاب "الرسائل" والذي يمثل الجزء الثاني من "علمتني الحياة ". وأبدأ أولى هذه الرسائل برسالة أوجهها لأخي وصديقي ورفيق دربي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله".

نسأل الله أن يوفقنا .. وينفع بأفكارنا .. ويحفظ أوطاننا .. ويسدد أجيالنا ..

أخوكم / محمد بن راشد آل مكتوم