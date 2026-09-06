"سالك" تجدد شراكتها الاستراتيجية لـ5 سنوات مع "ترانسكور"

أعلنت شركة "سالك"، المشغّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تجديد عقد الشراكة الاستراتيجية مع شركة "ترانسكور" الأمريكية الرائدة في مجال التعرفة المرورية لمدة خمس سنوات، في خطوة تعكس استمرارية الشراكة والتعاون بين الجانبين، ومواصلة دعم كفاءة منظومة التعرفة المرورية وتطوّرها التقني في إمارة دبي.

وشهد معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة "سالك"، تجديد عقد الشراكة والذي وقّعه كل من إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك"، وويت هول، الرئيس التنفيذي لشركة "ترانسكور"، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

ويأتي تجديد العقد امتداداً لعلاقة التعاون طويلة الأمد بين “سالك” و”ترانسكور”، ويشمل مواصلة تطوير الأنظمة والتقنيات الداعمة لعمليات التعرفة المرورية، والاستفادة من الخبرات والحلول التقنية المتقدمة لتعزيز الكفاءة والموثوقية والجاهزية المستقبلية للمنظومة. كما يشمل استكشاف فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين أداء الأنظمة، ودعم القدرة على مواكبة الاحتياجات المستقبلية لمنظومة التنقّل الذكي في دبي.

ويمتد نطاق التعاون كذلك إلى دعم كفاءة محفظة “سالك” وتطوير قدراتها التقنية بما يعزّز دورها كمنصة دفع متكاملة، ويوسّع نطاق توظيفها في خدمات التنقّل المختلفة، بما في ذلك دفع رسوم المواقف، وغيرها من الخدمات الحالية والمستقبلية، بما يوفّر تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمتعاملين.

وبهذه المناسبة، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة “سالك”: “يمثّل تجديد عقدنا مع “ترانسكور” امتداداً لعلاقة طويلة تقوم على الخبرة التقنية والعمل المشترك، وخطوة مهمة في مواصلة تطوير منظومة التعرفة المرورية وفق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية. ونتطلّع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات والحلول الرقمية المتقدمة بما يعزّز جاهزية عملياتنا للمستقبل، ويدعم تطوير قدرات محفظة “سالك” وتوسيع نطاق استخدامها عبر خدمات التنقّل المختلفة، بما يرتقي بتجربة المتعاملين ويدعم رؤية دبي في تطوير منظومة تنقّل أكثر ذكاءً وسلاسة واستدامة”.

من جانبه، قال ويت هول، الرئيس التنفيذي لشركة “ترانسكور”: “نعتز بعلاقتنا الممتدة مع “سالك”، ويجسّد تجديد العقد التزامنا المشترك بمواصلة البناء على ما تحقق من تعاون وإنجازات على مدى السنوات الماضية. ونتطلّع خلال السنوات المقبلة إلى دعم تطلعات “سالك” ورؤيتها لمواصلة تطوير منظومة التعرفة المرورية، ونؤكّد التزامنا بتسخير خبراتنا وقدراتنا التقنية لتقديم حلول وخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والموثوقية، بما يسهم في دعم رؤية دبي الطموحة لتطوير منظومة تنقّل ذكية ومتقدمة ومستدامة”.

وبالنسبة للأثر المالي المتوقع، لم يطرأ أي تغيير جذري مقارنة بالعقد السابق، حيث من المتوقع أن تحافظ الشركة على نفس مستوى نسبة المصاريف السنوية التشغيلية والتي ستتراوح ما بين 5% و 5.5% من اجمالي الايرادات السنوية، على الرغم من أن العقد المجدد يتضمن تحسينات جوهرية على الأطر التعاقدية والتشغيلية والرقابية، بما في ذلك تعزيز متطلبات الاستدامة والحوكمة والأمن السيبراني والصيانة واستمرارية الأعمال، كما ينص العقد على مراعاة التوسعات المستقبلية في أنشطة الشركة من خلال تحديث الأنظمة لضمان تغطية المتطلبات المتعلقة بالخدمات الحالية أو أي مبادرات أو أنشطة أخرى مستقبلية.

ويعود التعاون المرتبط بمنظومة التعرفة المرورية بين “سالك” و”ترانسكور” إلى عام 2006، حين أسهمت “ترانسكور” في تصميم وتطوير النظام الأصلي للتعرفة المرورية في دبي، قبل أن تتوسّع مجالات العمل المشترك بين الجانبين على مدى السنوات اللاحقة، بما يواكب تطوّر المنظومة واحتياجاتها التشغيلية والتقنية. ويأتي تجديد العقد في إطار توجّه “سالك” المستمر نحو الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الداعمة لأعمالها الأساسية وتوسّعها في خدمات التنقّل، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التعرفة المرورية، وتطوير حلول الدفع المتكاملة، ومواكبة النمو المتواصل في دبي، وترسيخ دور الشركة ضمن منظومة التنقّل الذكي.