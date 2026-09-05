شخبوط بن نهيان يتسلّم دعوة لرئيس الدولة من رئيس سيراليون

تسلّم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة من فخامة جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، تتضمن دعوة سموه لحضور قمة غرب أفريقيا للتكامل والاستثمار (WAIIS) المقرر عقدها في فريتاون، خلال الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر 2026.

وتم تسليم الرسالة خلال لقاء معاليه، في أبوظبي، مع سعادة رشيد سيساي، سفير جمهورية سيراليون لدى دولة الإمارات. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية الاستراتيجية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.