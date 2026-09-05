شرطة دبي تعيد طفلة إلى ذويها في غضون نصف ساعة

ناشدت القيادة العامة لشرطة دبي أولياء الأمور الانتباه إلى أطفالهم، وعدم تركهم من دون مراقبة، حفاظاً على سلامتهم وخوفاً عليهم من التعرض لأي مكروه، مؤكدة أن مسؤولية حماية الطفل تقع على أسرته، كما يجب تعليم أبنائهم كيفية التصرف إذا ما ضلوا طريقهم، وكيفية طلب المساعدة من رجال الشرطة أو الأمن إذا ضلوا طريقهم وسط الزحام وفي الأماكن العامة.

جاء ذلك بعد أن أعاد مركز شرطة نايف طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، إلى ذويها في غضون نصف ساعة، بعدما ضلت طريقها عن المنزل.

وحول تفاصيل الواقعة قال العميد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف، إن بلاغاً ورد من إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، يفيد بفقدان طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات في منطقة فريج المرر، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وتوزيع صورها على جميع دوريات ومباحث المركز وفي غضون نصف ساعة من البلاغ تم العثور عليها في احدى الشوارع بمنطقة الاختصاص من قبل دورية المركز، وهي في حالة بكاء وخوف شديدين، والتي اصطحبتها إلى المركز، وقدم قسم التواصل مع الضحية الاهتمام والرعاية لها إلى حين وصول والدها.

ونوه العميد عمر عاشور إلى أن والد الطفلة أوضح أنه ذهب معها إلى البقالة بالقرب من المنزل، وبعد عملية الشراء التفت ولم يجدها، فاعتقد أنها عادت إلى المبنى الذي يقطنون فيه، وعندما ذهب مسرعاً إليه لم يجدها مع والدتها، فبحث عنها بالقرب من المنزل ولم يجدها وبعدها قام بإبلاغ الشرطة.