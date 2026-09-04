«إيدج» تستكمل الاستحواذ على «أكاير البرازيلية» المتخصصة في هندسة الطيران



أعلنت مجموعة إيدج استكمال الاستحواذ على «أكاير»، الشركة البرازيلية المتخصصة في هندسة الطيران، عقب استيفاء جميع الشروط السابقة المعتادة والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وبموجب الصفقة، تحتفظ «أكاير» بوضعها شركة دفاع استراتيجية «EED»، بما يرسخ دورها ضمن القاعدة الصناعية الدفاعية في البرازيل.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يشكل إتمام الاستحواذ على أكاير خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة توسع إيدج في البرازيل، ونتطلع إلى مواصلة الاستفادة من خبرات أكاير الهندسية، وتعزيز إسهاماتها في منظومة الدفاع البرازيلية، بما يدعم تطوير قدرات إيدج على مستوى المجموعة».

وفي إطار الصفقة، يمتلك روجيريو سلفادور، الرئيس التنفيذي لشركة SIATT، حصة أقلية في أكاير، وفقاً للهيكل المؤسسي المتفق عليه للاستحواذ، فيما تحتفظ مجموعة إيدج بالسيطرة الكاملة على الشركة.

ويسهم الاستحواذ في توسيع حضور إيدج الاستثماري في البرازيل، وتعزيز قدرات قطاع الدفاع المحلي، ودعم تطوير التكنولوجيا الاستراتيجية وترسيخ السيادة التكنولوجية، ما من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتنمية المهارات والخبرات الوطنية.

وستعزز أكاير حضور إيدج في البرازيل من خلال قاعدة هندسية متقدمة وفريق متخصص متعدد المجالات يمتلك خبرات تغطي مختلف مراحل دورة حياة المنتج، من التصميم والتطوير إلى التصنيع الصناعي. ويذكر أن أكاير تتعاون حالياً مع إيدج في تطوير وإنتاج الأنظمة المسيّرة، بما يحقق نتائج ملموسة ويمهد لمزيد من التكامل والتعاون بين شركات المجموعة.