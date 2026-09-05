جامعة محمد بن زايد تطلق مجموعة «K2 Horizon» للذكاء الاصطناعي

أطلق معهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي «K2 Horizon»، وهي مجموعة تضم ستة نماذج تأسيسية للذكاء الاصطناعي، وتُطرح جميع النماذج بصورة مفتوحة بالكامل، بما يشمل الأوزان والشيفرة البرمجية وبيانات التدريب والمنهجية، بما يتيح للباحثين والمطوّرين والمؤسسات حول العالم فحصها وإعادة إنتاجها وتكييفها وفق احتياجاتهم.

ويُعد «K2 Horizon» أكبر إطلاق لنماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة بالكامل في التاريخ، بما يرسّخ ريادة دولة الإمارات في بناء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة من الفئة الرائدة، تطوّرها مؤسسات وطنية وتتيحها بصورة مفتوحة للعالم.

ويمنح هذا الإطلاق المطوّرين والباحثين خيارات أوسع من حيث القدرات والحجم وخيارات النشر.

وبينما تكتفي معظم الإصدارات التي توصف بأنها «مفتوحة» بنشر أوزان النماذج، مضت سلسلة «K2» تدريجياً نحو تحقيق الشفافية المتكاملة من البداية إلى النهاية، في مسار بدأ مع «K2» وتواصل مع «K2-Think» و«K2 Think V2»، ليبلغ أشمل صوره مع K2» «Horizon.

وتشترك النماذج الستة في بنية أساسية موحّدة ومفردات لغوية ومنهجية تدريب وواجهات وأدوات نشر موحّدة، مع استخدام مجموعة مفردات أصغر في نموذج 0.9 مليار معامل.

وتعمل تقنية التوجيه الديناميكي للنماذج التي طوّرها معهد النماذج التأسيسية على توجيه المهام إلى النموذج الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، وتوفر للمطوّرين مساراً عملياً للانتقال من النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج.

وتُعد الشيفرة البرمجية وبيانات التدريب والوصفات التدريبية المتاحة بالكامل خطوة مهمة إلى الأمام في مجال الشفافية، بما يتجاوز بكثير النقاش الدائر في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة حول «الأوزان المفتوحة».

وقال البروفيسور إريك زينغ، مؤسس معهد النماذج التأسيسية رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والبروفيسور الجامعي: «يعتمد تحقيق أي تقدّم حقيقي في مجال الذكاء الاصطناعي على القدرة على فحص التكنولوجيا والبناء عليها وتحسينها، وليس مجرد الوصول إليها من خلال واجهة برمجة التطبيقات.

وينبغي بناء أهم تكنولوجيا في عصرنا بالتعاون مع العالم، لا حجبها عنه.

وتجسّد مجموعة «K2 Horizon» هذه القناعة حين تتبناها مؤسسة بصورة كاملة، كما تعكس البيئة التي نعمل فيها هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة قررت أن تبني الذكاء الاصطناعي، بدلاً من انتظار وصوله إليها».