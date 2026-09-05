جامعة محمد بن زايد تطلق مجموعة «K2 Horizon» للذكاء الاصطناعي

ويمنح هذا الإطلاق المطوّرين والباحثين خيارات أوسع من حيث القدرات والحجم وخيارات النشر.
وبينما تكتفي معظم الإصدارات التي توصف بأنها «مفتوحة» بنشر أوزان النماذج، مضت سلسلة «K2» تدريجياً نحو تحقيق الشفافية المتكاملة من البداية إلى النهاية، في مسار بدأ مع «K2» وتواصل مع «K2-Think» و«K2 Think V2»، ليبلغ أشمل صوره مع K2» «Horizon.
وتعمل تقنية التوجيه الديناميكي للنماذج التي طوّرها معهد النماذج التأسيسية على توجيه المهام إلى النموذج الأكثر كفاءة من حيث التكلفة، وتوفر للمطوّرين مساراً عملياً للانتقال من النموذج الأولي إلى مرحلة الإنتاج.
وتُعد الشيفرة البرمجية وبيانات التدريب والوصفات التدريبية المتاحة بالكامل خطوة مهمة إلى الأمام في مجال الشفافية، بما يتجاوز بكثير النقاش الدائر في قطاع الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة حول «الأوزان المفتوحة».
وينبغي بناء أهم تكنولوجيا في عصرنا بالتعاون مع العالم، لا حجبها عنه.
وتجسّد مجموعة «K2 Horizon» هذه القناعة حين تتبناها مؤسسة بصورة كاملة، كما تعكس البيئة التي نعمل فيها هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة قررت أن تبني الذكاء الاصطناعي، بدلاً من انتظار وصوله إليها».