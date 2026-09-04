وصول طائرة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى نيبال لإغاثة المتضررين من الفيضانات

وصلت طائرة الإغاثة الإماراتية الثالثة إلى جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية وعلى متنها فريق البحث والإنقاذ، في إطار الجهود الإماراتية المتواصلة لتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات من الأشخاص، وألحقت أضراراً جسيمة.

وكان في استقبال الطائرة معالي الدكتور ماهابير بون وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في نيبال، وسعادة رام كاجي خادكا الوكيل المساعد ورئيس إدارة وسط وغرب آسيا وأفريقيا بوزارة خارجية نيبال، وسعادة عبدالله الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى نيبال، والدكتور أحمد المنصوري مدير مكتب نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.

وقال سعادة الشامسي: هذه الطائرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصيص 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الفيضانات، وفي إطار الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في الاستجابات الإنسانية العاجلة.

وأضاف سعادته أنّ جهود الإغاثة الإماراتية تهدف إلى تعزيز جهود الاستجابة في المناطق المتضررة، ودعم عمليات البحث والإنقاذ بالتنسيق مع السلطات النيبالية لتحقيق التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار، فضلاً عن تقديم المساعدة الطبية العاجلة، وتوفير المواد الأساسية والاحتياجات الضرورية لمختلف الفئات العمرية في هذه الظروف الصعبة.

وأوضح سعادته أنّ هذه الطائرة تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز التضامن والتعاون والعمل الإنساني الدولي، وتجسّد النهج الإنساني الراسخ للدولة وحرصها على الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة وتقديم الدعم والمساندة لها في أوقات الأزمات والكوارث.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد المنصوري إلى أن الطائرة الاغاثية الثالثة تحمل على متنها فريق البحث والانقاذ و20 طناً من المساعدات وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإماراتية إلى 148 طناً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ضمن الجسر الجوي للإغاثة العاجلة وذلك للاستجابة الإنسانية جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها البلاد، والتي تسهم في توفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين ودعم جهود التعافي في المناطق الأكثر تأثراً.

وأكد الدكتور حمود العفاري مدير عمليات الإغاثة الإماراتية أن ما يميز الطائرة الاغاثية الثالثة وصول الفريق المتخصص في عمليات البحث والانقاذ من شرطة دبي والذي يمتلك أجهزة ومعدات ذات تقنية عالية وفعالة لدعم جهود البحث في المناطق المتضررة.

وأضاف أنه في إطار الاستجابة السريعة نعمل على توفير الاحتياجات الضرورية من السوق المحلي لضمان سرعة وصول المساعدات إلى المتضررين.